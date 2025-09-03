Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Auto übersehen

Am Dienstag schleifte ein Laster in Geislingen einen PKW mehrere Meter mit.

Ulm (ots)

Der 30-jährige Lasterfahrer und die 69-jährige PKW-Fahrerin fuhren gegen 12.35 Uhr aus Richtung Neuwiesenstraße kommend in Richtung Geislingen. Am Ende der zweispurigen Überkinger Straße wechselte der Lasterfahrer von der linken auf die rechte Spur. Hierbei übersah er wohl aus Unachtsamkeit die neben ihm fahrende Seat-Fahrerin und die Fahrzeuge stießen zusammen. Das Auto wurde dabei mehrere Meter vom LKW mitgeschleift. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Das Polizeirevier Geislingen nahm den Unfall auf und schätzt den Schaden am Daimler auf 1.000 Euro. Der Schaden am Seat wird auf 5.000 Euro geschätzt.

