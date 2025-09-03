Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Unter Drogeneinfluss gefahren

Trotz Probezeit war ein Mann am Dienstag in Göppingen berauscht unterwegs.

Gegen 17.30 Uhr kontrollierte die Polizei in der Boller Straße den 22-Jährigen. Dieser war mit seinem VW unterwegs. Seinen Führerschein hatte er erst vor kurzem gemacht. Deshalb befand er sich noch in der Probezeit. Bei dem Fahrer ergab sich schnell der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Deshalb nahm ihm ein Arzt in einer Klinik Blut ab. Das Ergebnis der Blutprobe soll nun zeigen, was für Drogen der 22-Jährige vor der Fahrt konsumiert hatte. Die Polizeistreife untersagte dem Autofahrer die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Ihn erwartet nun eine Anzeige. Außerdem setzt die Polizei sich mit der Führerscheinstelle in Verbindung.

