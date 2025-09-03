POL-UL: (GP) Gingen an der Fils - Autoräder gestohlen
In der Nacht auf Mittwoch hatten es Unbekannte in Gingen auf Kompletträder abgesehen.
Ulm (ots)
In der Zeit zwischen 19 Uhr und 5.20 Uhr parkte ein 49-Jähriger seinen gelben Ford Fiesta in der Hindenburgstraße. Unbekannte montierten die vier neuwertigen Sommerreifen ab und ersetzten diese durch alte Winterreifen. Die Polizei Geislingen (Tel. 07331/93270) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.
++++1714313 (JC)
Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell