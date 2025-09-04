Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen

A7 - Reifen geplatzt

Am frühen Donnerstagmorgen beschädigte ein Autofahrer mehrere Warnbaken auf der A7 bei Giengen.

Der 59-Jährige fuhr gegen 1.45 Uhr auf der A7 in Richtung Ulm. Im Baustellenbereich, zwischen Oggenhausen und Giengen, platzte ein Reifen und das Auto kam nach rechts von der Spur ab. Hierbei fuhr er gegen mehrere Warnbaken. Während der Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei Heidenheim musste die rechte Fahrspur gesperrt werden. Ein Abschleppdienst barg den nicht mehr fahrbereiten Skoda. Die Höhe des Schadens beträgt etwa 5.500 Euro.

