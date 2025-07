Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brandausbruch in Wohnhaus - Pressemitteilung Nr. 2

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag geriet gegen 16:15 Uhr die Küche eines Wohnhauses in der Friedrichstraße in Brand. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Nach aktuellem Ermittlungsstand war eine Pfanne mit Öl in Brand geraten. Die Flammen griffen auf die Kücheneinrichtung über. Der entstandene Schaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Personen wurden zum Glück durch den Brand nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell