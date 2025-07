Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittwochnachmittag geriet gegen 16:15 Uhr die Küche eines Wohnhauses in der Friedrichstraße in Brand. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Zum Schadensausmaß sowie zu möglichen Verletzungen liegen bislang keine ...

mehr