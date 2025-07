Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Dachstuhlbrand in den Quadraten, Löscharbeiten dauern an - Pressemitteilung Nr.2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet (www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6073327) kam es kurz vor 15:00 Uhr im Bereich der Mannheimer Innenstadt zu einem Brandgeschehen. Obwohl die Feuerwehr Mannheim den Brand schnell unter Kontrolle brachte, kam es zu einem starken Brand im Dachstuhl des Anwesens. Da das Gebäude aufgrund Sanierungsarbeiten glücklicherweise unbewohnt war, wurden keine Personen durch die Flammen und den Rauch verletzt. Die Ursache ist derzeit noch nicht bekannt. Erste Schätzungen zufolge wird der entstandene Schaden einen niederen sechststelligen Betrag beziffert. Die Löscharbeiten dauern zum Berichtszeitzeitpunkt noch an und gehen in die Nachtstunden. Aufgrund dessen kommt es zu Sperrmaßnahmen rund um das Quadraten S 3. Die Ermittlungen zu dem Brandausbruch wurden durch das Kriminalkommissariat in Zusammenarbeit mit dem Kriminaldauerdienst übernommen.

