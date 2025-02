Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villlingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Abbiegeunfall auf der Kreisstraße 5709

Berliner Straße (Außenring Villingen) (05.02.2025)

Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 7 Uhr, hat sich an der Einmündung der Kreisstraße 5709 zum Außenring Villingen ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 22-jähriger Fahrer eines Audi wollte nach über den Linksabbiegerstreifen in die Berliner Straße abbiegen und übersah eine vorfahrtsberechtigte, entgegenkommende 35-jährige Fahrerin eines Suzuki. Bei der Kollision verletzte sich die Frau schwer, der Autofahrer leicht. Rettungsdienste brachten die Verletzten in eine Klinik. An beiden Autos entstand ein Gesamtsachschaden von über 12.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Suzuki.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell