POL-UL: (HDH) Heidenheim - Mit Alkohol am Steuer
In der Nacht auf Donnerstag zog die Polizei in Heidenheim einen Autofahrer aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Einen 38-jährigen Audi-Fahrer stoppte eine Streife der Polizei Heidenheim kurz vor Mitternacht. Der war in der Heckentalstraße unterwegs. Bei dem Fahrer ergab sich der Verdacht, dass er betrunken war. Ein Test bestätigte die Vermutung. Der Mann hatte deutlich zu viel intus. Deshalb musste er sein Auto stehen lassen und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt.

++++1722798 (JC)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

