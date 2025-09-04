Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Dettingen - Betrunken gefahren/ Am Dienstagabend endete die Fahrt für einen 41-Jährigen nach einer Kontrolle in Dettingen an der Iller.

Ulm (ots)

Die Polizei stoppte den Fahrer des Skodas gegen 23.15 Uhr in der Ochsenhauser Straße. Bei der routinemäßigen Kontrolle rochen die Beamten bei dem Mann Alkohol. Daraufhin wurde vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt. Auf der Dienststelle folgte ein zweiter Test. Auch dieser bestätigte den Verdacht, dass der Mann zu viel getrunken hatte. Den Führerschein durfte er behalten, das Auto musste er stehen lassen. Der 41-Jährige sieht nun einer Anzeige entgegen.

++++ 1715418(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell