Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Sachbeschädigung durch Graffiti- Zeugen gesucht (24./25.02.2025)

Rottweil (ots)

Unbekannte Sprayer haben im Zeitraum von Montag, 18.30 Uhr, bis Dienstagmorgen, 8.45 Uhr, eine Hausfassade eines Geschäftes in der Hochbrückstraße beschmiert. Die unbekannten Täter sprühten zwei Schriftzüge mit grüner Farbe an das Gebäude. Die Höhe des dadurch verursachten Schadens schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro. Sachliche Hinweise auf die Sprayer nimmt das Polizeirevier in Rottweil, unter der Telefonnummer 0741 477-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell