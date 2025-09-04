Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ravensburg und Polizei

56-jähriger Mann in Haft.

/ Nach einem Polizeieinsatz von Dienstag in Biberach ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen einem versuchten Tötungsdelikt.

Am Dienstag kam es in Biberach zu einem Einsatz mit Spezialkräften des Polizeipräsidiums Einsatz. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6109455.

Während der Mittagszeit holten die Spezialkräfte einen bewaffneten Mann aus seiner Wohnung. Während der Einsatzmaßnahmen soll der mit einem Messer bewaffnete 56-Jährige auch einen angezündeten Molotow-Cocktail gezielt aus dem Fenster und auf die Einsatzbeamten geworfen haben. Der Brandsatz verfehlte um wenige Meter die Polizisten und brannte nicht weiter. Beim Zugriff in der Wohnung soll der 56-Jährige versucht haben, weitere bereitgestellte Molotow-Cocktails zu ergreifen. Dabei hatte er auch einen mutmaßlich mit Benzin gefüllten Kanister bei sich. Den Spezialkräften gelang es den Mann daran zu hindern weitere Brandsätze zu werfen. Bei seiner Festnahme leistete er körperlichen Widerstand. Aufgrund seiner durch den Zugriff erlittenen leichteren Verletzungen kam der Mann zunächst in eine Klinik.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde der Tatverdächtige am Mittwoch dem zuständigen Richterin am Amtsgericht Biberach vorgeführt. Diese erließ einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags und der versuchten schweren Brandstiftung. Der 56-jährige Mann mit deutscher Staatsbürgerschaft befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Biberach dauern an.

