Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Mit Promille unterwegs
Am Donnerstagabend meldete ein Zeuge einen betrunkenen Autofahrer in Ebersbach.

Ulm (ots)

Kurz vor 20 Uhr meldete eine Zeugin einen mutmaßlich betrunkenen Laster-Fahrer. Dieser fuhr mit seinem Mercedes von Ebersbach in Richtung Kirchheim. Der 48-jährige Fahrer konnte kurz darauf durch eine Polizeistreife vom Polizeirevier Uhingen in Kirchheim in der Schmiedstraße angetroffen werden. Der Verdacht des Zeugen bestätigte sich. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Er musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt.

++++1729555(TH)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

