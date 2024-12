Bundespolizeidirektion München: Defibrillator-Einsatz im Nürnberger Hauptbahnhof rettet 83-jährigem Mann das Leben

Waidhaus (ots) - Waidhaus - Beamte der Bundespolizei Waidhaus haben in der Nacht auf Mittwoch (26. November) eine Wiederholungstäterin bei der unerlaubten Einreise erwischt. Da sie ohne erforderlichen Aufenthaltstitel einreisen wollte, endete die Reise nicht wie geplant in Italien, sondern in der Gewahrsamszelle ...

mehr