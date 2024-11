Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Mit Umwegen nach Italien Bundespolizei nimmt Migrantin nach wiederholtem Einreiseversuch fest

Waidhaus (ots)

Waidhaus - Beamte der Bundespolizei Waidhaus haben in der Nacht auf Mittwoch (26. November) eine Wiederholungstäterin bei der unerlaubten Einreise erwischt. Da sie ohne erforderlichen Aufenthaltstitel einreisen wollte, endete die Reise nicht wie geplant in Italien, sondern in der Gewahrsamszelle der Bundespolizeiinspektion Waidhaus.

Kurz vor Mitternacht war den Beamten bei Grenzkontrollen an der A6 eine 34-jährige Nigerianerin aufgefallen. Bundespolizisten erwischten die Insassin eines Fernreisebusses nach Mailand bereits vier Tage zuvor an der polnischen Grenze beim Versuch unerlaubt nach Deutschland einzureisen. Auch dieses Mal konnte sie den Beamten keine Dokumente vorlegen, die sie zur Einreise nach Deutschland berechtigten. Der erneute Einreiseversuch an der tschechischen Grenze bei Waidhaus endete nun für die 34-Jährige in der Arrestzelle der Bundespolizeiinspektion. Da sie bereits vor neun Jahren bei italienischen Behörden Asyl beantragt hatte, wird sie nun nach Italien zurückgeschoben. Beamte der Bundespolizeiinspektion Waidhaus lieferten sie nach einem kurzen Zwischenstopp beim zuständigen Haftrichter in Weiden in die Abschiebehafteinrichtung nach Hof ein. Dort warten sie nun auf ihre Zurückschiebung nach Italien.

