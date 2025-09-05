PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Betrunken gefahren
In der Nacht auf Freitag zog die Polizei in Geislingen einen Mann auf einem E-Scooter aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Gegen 1.15 Uhr stoppte eine Streife der Polizei Geislingen einen 18-Jährigen auf einem E-Scooter. Der war in der Grube-Karl-Straße unterwegs. Bei dem Fahrer ergab sich der Verdacht, dass er betrunken war. Ein Test bestätigte, dass er deutlich zu viel intus hatte. Deshalb musste er seinen Roller stehen lassen und eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt.

++++1730554 (JC)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren