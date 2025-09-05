Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Betrunken gefahren

In der Nacht auf Freitag zog die Polizei in Geislingen einen Mann auf einem E-Scooter aus dem Verkehr.

Gegen 1.15 Uhr stoppte eine Streife der Polizei Geislingen einen 18-Jährigen auf einem E-Scooter. Der war in der Grube-Karl-Straße unterwegs. Bei dem Fahrer ergab sich der Verdacht, dass er betrunken war. Ein Test bestätigte, dass er deutlich zu viel intus hatte. Deshalb musste er seinen Roller stehen lassen und eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt.

