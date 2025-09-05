Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Probefahrt endet mit Unfall

Am Donnerstag kam es zwischen drei Autos zu einem Verkehrsunfall in Ulm.

Ulm (ots)

Zur Mittagszeit machte eine 86-Jährige mit dem Auto eines Autohändlers eine Probefahrt. Gegen 12.30 Uhr fuhr sie mit dem Hyundai in der Blaubeurer Straße in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung zur Magirusstraße wartete ein 59-jähriger Mitsubishi-Fahrer an einer roten Ampel. Dies sah die Seniorin wohl zu spät und prallte in das Heck des Mitsubishi. Den schob es dadurch auf einen davor stehenden BMW einer 36-Jährigen hinten auf. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Unfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf etwa 3.000 Euro. Alle Fahrzeuge blieben fahrbereit. Verletzt wurde niemand.

