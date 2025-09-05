Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Burgrieden - Einbrecher nutzen Urlaubszeit

Am Donnerstag wurde der Polizei ein versuchter Einbruch in Burgrieden gemeldet.

Ulm (ots)

Der Einbruchsversuch in ein Haus im Flurweg wurde gegen 18 Uhr entdeckt. Offenbar versuchten Unbekannte in den vergangenen Wochen über die Haustür in das Gebäude zu gelangen. Die Täter versuchten mit einem spitzen Gegenstand die Tür aufzuhebeln. Dies misslang ihnen und sie flüchteten unerkannt. Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/9630-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Der Schaden an der Tür wird auf 1.000 Euro geschätzt.

