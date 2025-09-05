PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Burgrieden - Einbrecher nutzen Urlaubszeit
Am Donnerstag wurde der Polizei ein versuchter Einbruch in Burgrieden gemeldet.

Ulm (ots)

Der Einbruchsversuch in ein Haus im Flurweg wurde gegen 18 Uhr entdeckt. Offenbar versuchten Unbekannte in den vergangenen Wochen über die Haustür in das Gebäude zu gelangen. Die Täter versuchten mit einem spitzen Gegenstand die Tür aufzuhebeln. Dies misslang ihnen und sie flüchteten unerkannt. Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/9630-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Der Schaden an der Tür wird auf 1.000 Euro geschätzt.

++++ 1729187(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

