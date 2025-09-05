PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/B30 - Zu schnell im Regen
Am Donnerstag krachte ein 49-Jähriger auf der B30 bei Ulm-Wiblingen in die Leitplanken.

Ulm (ots)

Der Mann fuhr gegen 21.30 Uhr mit seinem Peugeot auf der B30 in Richtung Biberach. Dabei fuhr er auf dem linken der beiden Fahrstreifen. Der 49-Jährige fuhr wohl auf der regennassen Straße zu schnell. Kurz vor der Ausfahrt Donautal verlor er die Kontrolle über sein Auto und geriet ins Schleudern. Der Peugeot krachte gegen die Mittelschutzplanken. Von dort wurde er abgewiesen und kam auf der rechten Seite der Fahrbahn zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Die Verkehrspolizei Laupheim nahm den Unfall auf. Die schätzt den Schaden am nicht mehr fahrbereiten Auto auf 5.000 Euro. Ein Abschleppdienst barg den PKW.

++++1729852

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

