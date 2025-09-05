Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei

Bewaffneter Mann geht auf Polizeibeamte los

Ulm (ots)

Bei einem Polizeieinsatz am Freitagabend in Ulm erfolgte ein Schusswaffengebrauch durch die Polizei, nachdem ein mit einem Messer bewaffneter Mann auf die Polizeibeamten losging. Zuvor wurde der Polizei von einem Anrufer eine verhaltensauffällige Person gemeldet, die mit einem Messer hantieren würde. Durch die Schussabgaben wurde der 37-jährige Angreifer nicht verletzt. Er befindet sich aber zur medizinischen Untersuchung in einem Krankenhaus.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Polizeiführer vom Dienst (Deeg) 1735917, Tel. 0731/188-1111, E-Mail:

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell