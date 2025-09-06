PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zwei Brüder zogen den Kürzeren

Ulm (ots)

Am Freitagabend, gegen 20.15 Uhr, stoppten zwei Männer ihr Auto in der Banzenmacher Straße ohne ersichtlichen Grund. Ein 20-Jähriger konnte nicht vorbeifahren und forderte sie zur Weiterfahrt auf. Daraufhin stiegen die beiden 18 und 22-jährigen Brüder aus und es kam zu einer Rauferei. Nachdem der 20-Jährige zunächst am Boden liegen geschlagen wurde, wendete sich das Blatt und der Geschädigte konnte beide niederstrecken. Zur Versorgung ihrer Blessuren wurde ein Rettungswagen gerufen. Der Geschädigte sprach gegen die Brüder eine Drohung aus. Gegen die Brüder wird wegen gefährlicher Körperverletzung und gegen den eigentlich Geschädigten wegen Bedrohung ermittelt.

+++++++++++++++++++++++++++ 1736563 u. 1736553

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

