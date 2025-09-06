Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Hundehalter ist überfordert

Ulm (ots)

Ein 67-Jähriger kam am Freitag zum Polizeirevier, weil er wiederholt von seinem eigenen Hund gebissen wurde. Die Gemeinde hätte ihm wohl bestätigt, dass sein Hund gefährlich ist. Eine Tierärztin hat das Einschläfern des Tieres aber bisher verweigert. Dazu bedarf es wohl erst eines Gutachtens, das erst angeordnet und erstellt werden muss. Der Hund ist angeblich auch bereits mehrfach, trotz Zaun, ausgebüxt. Bisher hat die Polizei aber keine Zuständigkeit. Es kann nur gehofft werden, dass bis zur Entscheidung über den Verbleib des Tieres oder die Einschläferung nichts passiert.

