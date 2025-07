Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung im Stadtpark

Hermeskeil (ots)

In der örtlichen Grünanlage des Stadtparks in Hermeskeil kam es in den vergangenen beiden Nächten jeweils zu einer Einfärbung der Brücke im Bereich des Weihers. Dabei wurde o.g. Brücke komplett mittels blauer Farbe angestrichen. Auch eine nebenstehende Parkbank wurde bemalt. In der nachfolgenden Nacht wurde anschließend eine neue Schicht Farbe auf das Holz der Brücke aufgetragen. Die Malerarbeiten müssten schon länger in Anspruch genommen haben. Auch wenn Schönheit im Auge des Betrachters liegt, handelt es sich bei dem Vorfall um eine Straftat, da es keinen offiziellen Auftrag der Stadt Hermeskeil für die durchgeführten Malerarbeiten gab. Die Polizei Hermeskeil bittet um sachdienliche Hinweise.

