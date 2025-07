POL-PDTR: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Hermeskeil (ots) - In der Nacht vom 17. Juli auf den 18. Juli 2025 kam es in Hermeskeil in der Donatusstraße Höhe der Hausnummer 3 zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurden auf einem Parkplatz zwei Absperrpfosten beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, verließ der Unfallverursacher den Unfallort. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil. Tel. 06503-91510 Rückfragen bitte an: ...

mehr