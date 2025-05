POL-S: Auto gestreift - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Unbekannte sind am Freitagmorgen (08.05.2025) in ein Einfamilienhaus an der Markgröninger Straße eingebrochen. Die Diebe gelangten gegen 03.30 Uhr mutmaßlich über die Haustür in das Gebäude und durchwühlten die Räume. Sie stahlen Bargeld in noch unbekannter Höhe und flüchteten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden. ...

