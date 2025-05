Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Streifenwagen brennt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

In der Gutenbergstraße ist am frühen Donnerstagmorgen (08.05.2025) ein Streifenwagen in Brand geraten. Eine Passantin entdeckte das Feuer an dem Mercedes Vito, der vor dem Polizeirevier geparkt war, gegen 04.30 Uhr und verständigte die Beamten in der Wache. Den Polizisten gelang es, die Flammen mit mehreren Feuerlöschern zu ersticken. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell