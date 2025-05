Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Linienbus geschnitten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Fahrer eines schwarzen Jaguars hat am Dienstagnachmittag (06.05.2025) einen Linienbus der Linie 44 am Arnulf-Klett-Platz geschnitten und ist im Anschluss davongefahren. Der 54-Jahre alte Busfahrer war gegen 15.45 Uhr Richtung Heilbronner Straße auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als der Jaguar plötzlich vom mittleren Fahrstreifen nach rechts zog und ihn schnitt. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Busfahrer nach rechts aus und prallte gegen ein Verkehrsschild. Der Jaguar-Fahrer fuhr daraufhin in Richtung Heilbronner Straße davon. Es entstand ein Schaden von rund 7.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 zu melden.

