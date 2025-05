Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Einbruch in Schule - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart- Mühlhausen (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Donnerstag (08.05.2025) einen 22 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in eine Schule an der Adalbert-Stifter-Straße eingebrochen zu sein. Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur des Tatverdächtigen, der gegen 02.45 Uhr in die Schule eingebrochen sein soll. Im Rahmen einer Fahndung, nahmen sie den 22-Jährigen in Zazenhausen fest. Ob der Tatverdächtige für weitere Taten in Betracht kommt, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Der 22 Jahre alte deutsche Tatverdächtige wird im Laufe des Donnerstags (08.05.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell