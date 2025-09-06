PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen - schwerer Unfall auf der B 466
Am Samstagnachmittag werden bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw drei Personen schwer verletzt.

Ulm (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr gegen 15 Uhr ein 83-Jähriger mit seinem Toyota Aygo die Bundesstraße B 466 von Degginen her kommend in Fahrtrichtung Bad Ditzenbach.

Aus bislang noch ungeklärten Gründen geriet der Pkw laut Zeugenaussagen immer weiter auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs. Zwischen Deggingen und Bad Ditzenbach kollidierte der Toyota fast frontal mit einem entgegenkommenden Hyundai i30 eines 65-Jährigen Mannes.

Der Fahrer des Toyota wie auch die beiden Insassen des Hyundai, ein Ehepaar aus Norddeutschland wurden schwer verletzt und zum Teil in ihren Autos eingeklemmt.

Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren und Rettungswachen befreiten die Verletzten aus den Fahrzeugwracks. Die beiden Fahrzeuglenker wurden in Rettungswagen in Kliniken gebracht, die 64-Jährige Beifahrerin des Hyundai wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klink geflogen.

Die Sachschäden dürften sich auf ca. 15.000 - 20.000 Euro belaufen.

Die Bergungsarbeiten werden vermutlich noch bis ca. 18 Uhr andauern, Einsatzkräfte des THW geleiten ortsunkundige Verkehrsteilnehmer auf die möglichen Umfahrungsstrecken.

+++ Polizeipräsidium Ulm, Polizeiführer vom Dienst (U.Hä.) email: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

