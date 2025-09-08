Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Polizei

Männer in Untersuchungshaft

Ulm (ots)

/ Am Freitagmorgen nahm die Kriminalpolizei in Giengen vier Tatverdächtige fest.

Am Dienstag (26.08.2025) erlitt ein 23-Jähriger schwere Verletzungen, als er auf der Suche nach einem gestohlenen Fahrrad von mehreren Tatverdächtigen attackiert wurde. Der Geschädigte musste stationär in einer Klinik aufgenommen werden, nachdem er wohl von mindestens vier Personen durch Schläge, Tritte und mit einem Hammer massiv attackiert worden war. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6105027.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen erließ das Amtsgericht Heidenheim am Mittwoch (03.09.2025) Haftbefehle gegen vier mutmaßlich an dem Angriff beteiligte Männer wegen des Verdachts des versuchten Mordes.

Die Kriminalpolizei Heidenheim nahm am Freitagmorgen (05.09.2025) die vier Tatverdächtigen im Alter von 22, 31, 34 und 44 Jahren in zwei Wohnungen in Giengen fest. Alle vier wurden im Laufe des Tages dem zuständigen Richter beim Amtsgericht Heidenheim vorgeführt. Der setzte drei der vier erlassenen Haftbefehle in Vollzug und ordnete die Untersuchungshaft an. Die drei polizeibekannten Männer, allesamt bulgarische Staatsbürger, befinden sich nun in Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft. Der 22-jährige Tatverdächtige wurde gegen Auflagen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

++++1669528

Staatsanwaltschaft Ellwangen, Tel. 07961/810

Polizeipräsidium Ulm, Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell