Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Streit eskaliert

Um ein vermeintlich gestohlenes Fahrrad ging es bei einer Auseinandersetzung am Dienstag in Giengen.

Ulm (ots)

Bereits am Sonntag meldete ein 59-Jähriger sein E-Bike gestohlen. Am Dienstag konnte er wohl sein Fahrrad in der Spitalstraße orten. Der 23-jährige Sohn des Geschädigten begab sich daraufhin gegen 18.30 Uhr mit Bekannten in die Spitalstraße um nach dem Rad zu suchen. Dort trafen sie auf eine Personengruppe von etwa sechs Personen und es kam zwischen beiden Parteien zum Streit. Im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung erlitt der 23-Jährige schwere Verletzungen. Ein Rettungsdienst verbrachte ihn in eine umliegende Klinik. Weitere Personen wurden wohl nicht verletzt. Das Polizeirevier Giengen hat die Ermittlungen zur Körperverletzung aufgenommen. Auch die Ermittlungen zum Verbleib des E-Bikes dauern noch an. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Giengen (Tel. 07322/9653-0) in Verbindung zu setzen.

++++ 1669528(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell