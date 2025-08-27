Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Oberdischingen - Unfall nach Panne

Wohl infolge eines technischen Defekts kam es am Dienstag auf der B311 bei Oberdischingen zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten.

Um 14 Uhr war ein 59-Jähriger auf der Bundesstraße von Donaurieden in Richtung Ehingen unterwegs. Wohl wegen eines technischen Defekts blieb der Mercedes-Fahrer als Pannenfahrzeug am Fahrbahnrand stehen. Als er das Fahrzeug startete, kam es zu einer ruckartigen Bewegung. Dadurch geriet er auf die Fahrbahn. Eine ebenfalls in Richtung Ehingen fahrende Peugeot-Fahrerin konnte nicht mehr bremsen und prallt ein das Heck des Mercedes. Die 48-Jährige kam aus Richtung der B30 und war gerade dabei, auf die B311 einzufahren. Durch die Kollision lösten bei beiden Pkw die Airbags aus. Beide Fahrende sowie die 40-jährige Beifahrerin im Peugeot erlitten leichte Verletzungen. Alle drei kamen in Kliniken. Abschlepper bargen die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos.

Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Sachschaden auf insgesamt 15.000 Euro. Die Feuerwehr Oberdischingen war mit mehreren Fahrzeugen und 19 Personen im Einsatz und richtete eine Umleitung ein. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr aus Richtung Ehingen bei Oberdischingen in Richtung Ersingen umgeleitet werden. Der Verkehr aus Ulm konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Gegen 15.20 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die B 311 wieder frei befahrbar.

