Angelockt von einem Rucksack fühlte sich wohl ein Dieb am Montag in Ulm.

Ulm (ots)

Zwischen 7 Uhr und 9.30 Uhr stand ein 53-Jähriger mit seinem LKW in der Blaubeurer Straße und führte Kanalreinigungsarbeiten durch. Während der Arbeiten befand sich der Fahrer außerhalb des LKWs und ließ die Fahrerkabine unverschlossen. Ein Dieb nutzte die Gelegenheit und schnappte sich den Rucksack vom Beifahrersitz. Gegen 9.30 Uhr bemerkte der Fahrer das Fehlen seines Rucksackes. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld, dem Ausweis und seinem Führerschein auch eine Bankkarte. Der Dieb flüchtete damit unerkannt. Das Polizeirevier Ulm-West hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnr. 0731/188 3812 entgegengenommen.

