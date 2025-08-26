Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Drackenstein/ A8 - Am Steuer eingeschlafen

Am Montag verursachte ein 76-Jähriger beim Drackensteiner Hang einen Verkehrsunfall.

Ulm (ots)

Gegen 18 Uhr fuhr der Senior mit seinem Porsche auf der A8 in Richtung Stuttgart. Er befuhr die linke Fahrspur. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen nach, übermannte ihn wohl ein Sekundenschlaf. Deshalb geriet er über die rechte Fahrspur und prallte gegen die Schutzplanken. Anschließend krachte er mit dem Porsche in das Heck eines Sprinters. Durch den Auffahrunfall hob es den Sprinter seitlich an und der 38-Jährige verlor die Kontrolle über seinen Transporter. Dadurch kippte der Mercedes um und rutschte auf der Fahrerseite über die Fahrbahnen, bis er auf dem linken Fahrstreifen zum Liegen kam. Beide Fahrer blieben beim Unfall unverletzt. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Der Sachschaden an den Autos beträgt etwa 33.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Autobahn musste zur Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn zeitweise voll gesperrt werden. Ab 20 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

