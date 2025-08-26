PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Unachtsamkeit führte zu Unfall
Etwa 7.500 Euro Sachschaden entstanden am Montag bei einem Unfall bei Laichingen.

Ulm (ots)

Ein 63-jähriger VW-Fahrer fuhr gegen 9.20 Uhr auf der L1236 von Suppingen in Richtung Bundesstraße. An der Kreuzung zur B28 hielt er an der Stoppstelle an. Hinter ihm fuhr ein 19-jähriger mit seinem VW-Crafter. Dieser fuhr wohl aus Unachtsamkeit auf den VW Golf auf. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Polizeiposten Laichingen nahm den Unfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf etwa 7.500 Euro.

++++ 1660195(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

