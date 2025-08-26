Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Maselheim - Vorfahrt missachtet

Am Montag stießen an einer Kreuzung bei Maselheim zwei Autos zusammen.

Gegen 10.15 Uhr war eine 94-Jährige bei Heggbach unterwegs. Sie befuhr die L266 in Richtung Kreuzung zur L280. Ohne auf den Verkehr zu achten fuhr sie an der Stopp-Stelle mit ihrem VW T-Cross in die Kreuzung ein. Auf der L280 fuhr ein 35-Jähriger mit seinem VW Golf. Der kam von rechts und hatte Vorfahrt. Diesen übersah die Seniorin wohl. Beide Autos stießen in der Kreuzung zusammen. Durch die Kollision erlitten beide Fahrenden leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden an den Autos wird auf jeweils 30.000 Euro geschätzt. Abschlepper bargen die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge.

