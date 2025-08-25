PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Obstwiesenfestival
Die Polizei Ulm zieht zum Verlauf des 31. Obstwiesenfestivals in Dornstadt eine positive Bilanz.

Ulm (ots)

Von Donnerstag bis Sonntag (21.-24.08.2025) fand in Dornstadt das alljährliche Musik-Open-Air "Obstwiesenfestival" statt. Die Polizei Ulm war an den Veranstaltungstagen mit Unterstützung von Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Einsatz vor Ort im Einsatz und sorgte für Sicherheit. Zum Verlauf des Festivals, das insgesamt von mehr als 20.000 Personen besucht wurde, zieht das Polizeipräsidium Ulm eine sehr positive Bilanz. Ein nennenswertes Einschreiten war an keinem der Tage erforderlich. Auch bei Verkehrskontrollen im Zusammenhang mit der Veranstaltung wurden keine Verstöße festgestellt.

++++ Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

