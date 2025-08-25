Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Baumaschinen gestohlen

Am frühen Sonntagmorgen erbeuteten Unbekannte in Riedlingen aus zwei Fahrzeugen Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro.

Der Diebstahl ereignete sich wohl zwischen 3 Uhr und 8.30 Uhr. Zwei Firmenwägen parkten im Bereich Alte Unlinger Straße / Greutweg. In den Fahrzeugen befanden sich mehrere Werkzeuge und Maschinen in verschlossenen Kisten. Die Diebe brachen die beiden Fahrzeuge auf. Dann hebelten sie die Vorhängeschlösser an den Aluminiumkisten auf und stahlen die hochwertigen Geräte. Mit der Beute flüchteten sie und blieben dabei unerkannt. Die Beamten des Polizeireviers Riedlingen nahmen die Ermittlungen nach den Tätern auf. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter Tel. 07371/9380 entgegen.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

