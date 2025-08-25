Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Unter Drogeneinfluss gefahren

Trotz Probezeit war ein Mann am Sonntag in Göppingen berauscht unterwegs.

Ulm (ots)

Gegen 13.30 Uhr kontrollierte die Polizei in der Hohenstaufenstraße einen 19-Jährigen. Der war mit seinem Mercedes unterwegs und, nachdem er seinen Führerschein erst kürzlich gemacht hatte, noch in der Probezeit. Bei dem Fahrer ergab sich schnell der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Deshalb nahm ihm ein Arzt in einer Klinik Blut ab. Das Ergebnis der Blutprobe soll nun zeigen, was für Drogen der 24-Jährige vor der Fahrt konsumiert hatte. Die Polizeistreife untersagte dem Autofahrer die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Ihn erwartet nun eine Anzeige. Außerdem setzt die Polizei sich mit der Führerscheinstelle in Verbindung.

++++ 1654240(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell