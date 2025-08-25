POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Schmierer unterwegs
Wegen einer Sachbeschädigung bei Herbrechtingen ermittelt seit dem Wochenende die Polizei.
Ulm (ots)
Zwischen Freitag, 18 Uhr und Samstag, 19 Uhr waren die Täter in der Straße Am Viehtrieb im Teilort Bissingen unterwegs. Dort beschmierten sie mit Farbe die Wände eines Stalles mit einem der Fußballszene zugehörigen Graffiti. Die Höhe des Schadens beträgt etwa 1500 Euro. Das Polizeirevier Giengen bittet um Zeugenhinweise (Tel. 07322 96530).
++++ 1651120(TH)
