POL-UL: (BC) Biberach - Polizei schnappt berauschten Fahrer

In der Nacht auf Montag zog die Polizei bei Ringschnait einen 22-Jährigen aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Kurz nach Mitternacht war der 22-jährige Fahrer mit seinem Grand Cherokee in Ringschnait unterwegs. Als er die Kontrollstelle der Polizei in der Ortsdurchfahrt sah, bog er kurz davor ab und parkte sein Auto in einer Einfahrt. Das sahen die aufmerksamen Beamten und näherten sich dem Fahrzeug. Sie beobachteten, wie der 22-Jährige noch vom Fahrersitz auf den Rücksitz kletterte. Bei der Überprüfung des jungen Fahrers stellten die Beamten fest, dass dieser mutmaßlich unter Drogen stand. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Der verlief positiv auf THC. Ein Arzt nahm dem Mann deshalb Blut ab. Er sieht nun einer Anzeige entgegen. Außerdem setzt sich die Polizei mit der Führescheinstelle in Verbindung.

