Uhingen - Maisacker platt getreten

Am Freitagabend beschädigten Unbekannte in Uhingen mutwillig einen Maisacker.

Unbekannte beschädigten am Freitag zwischen 22 Uhr und Samstag 11 Uhr ein Maisfeld gegenüber dem Skatepark in der Heerstraße. Im Maisfeld wurde auf eine Länge von etwa 200 Metern und Breite von ca. 1,50 Meter eine Art Gang platt getreten. Aufgrund der Menge der beschädigten Pflanzen wird von mehreren Personen ausgegangen. Diese hielten sich im Anschluss wohl auf dem dortigen Skatepark auf. Dort lagen einige Maiskolbenreste. Der Schaden am Maisfeld wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Uhingen hat die Ermittlungen nach den Unbekannten aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, den bittet die Polizei, sich unter Tel. 07161/93810 zu melden.

