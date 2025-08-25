PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Einbruch gescheitert
Zwischen Freitag und Samstag versuchte ein Unbekannter in ein Kiosk in Salach einzubrechen.

Ulm (ots)

Wie der Polizei mitgeteilt wurde, soll der Einbruch zwischen Freitag, 22 Uhr und Samstag 10.20 Uhr stattgefunden haben. Ein Unbekannter versuchte die Tür zu einem Kiosk in der Hauptstraße aufzuhebeln. Der Täter scheiterte an der Tür und flüchtete unerkannt. Die Polizei Eislingen hat nun die Ermittlungen nach dem Einbrecher aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter Tel. 07161/8510 entgegen.

++++1648887(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren