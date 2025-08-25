Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Einbruch gescheitert

Zwischen Freitag und Samstag versuchte ein Unbekannter in ein Kiosk in Salach einzubrechen.

Wie der Polizei mitgeteilt wurde, soll der Einbruch zwischen Freitag, 22 Uhr und Samstag 10.20 Uhr stattgefunden haben. Ein Unbekannter versuchte die Tür zu einem Kiosk in der Hauptstraße aufzuhebeln. Der Täter scheiterte an der Tür und flüchtete unerkannt. Die Polizei Eislingen hat nun die Ermittlungen nach dem Einbrecher aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter Tel. 07161/8510 entgegen.

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

