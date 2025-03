Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Glück im Unglück - Bundespolizei stellt über 12.800 Euro Bargeld in Köln sicher

Köln (ots)

In diesem Fall hatte ein 28-jähriger Ägypter wohl mehr als einen Schutzengel. Am Rosenmontag, 03. März, erhielt die Bundespolizei in Köln eine Mitteilung des örtlichen Fundbüros der Deutschen Bahn. Dort hatte ein ehrlicher Finder einen schwarzen Rucksack abgegeben, welchen er zuvor in einer Regionalbahn gefunden hatte. Bei der Durchsuchung nach einem Hinweis auf den Besitzer hatten die Mitarbeiter dann nicht nur Identitätspapiere gefunden. Fast 13.000 Euro Bargeld hatte der Eigentümer des Rucksacks mitgeführt. Die Einsatzkräfte stellten den Rucksack samt Inhalt und Bargeld sicher. Nun muss sich der Eigentümer nur noch melden, um seine Wertgegenstände wieder in Empfang zu nehmen.

