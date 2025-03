Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mehrfach umarmt und begrapscht - Bundespolizisten stellen 34-jährigen Polizeibekannten

Dortmund - Halle (Saale) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (1. März) soll ein Mann einer Frau am Dortmunder Hauptbahnhof mehrfach an die Oberweite gefasst und diese belästigt haben. Hinzugerufene Bundespolizisten ergriffen den Verdächtigen schließlich.

Gegen 1 Uhr sprach ein Reisender Einsatzkräfte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Dortmund an und wies diese auf eine verbale Auseinandersetzung an der gegenüberliegenden Katharinentreppe hin. Demnach sollen mehrere Personen lautstark streiten. Die Beamten stellten vor Ort eine 28-Jährige sowie einen Zeugen fest. Die Frau gab an, dass ihr kurz zuvor ein Unbekannter an die Brust gefasst habe. Dieser habe versucht die Deutsche mehrfach zu umarmen. Dies sei von der Geschädigten abgeblockt worden, jedoch habe er daraufhin mehrmals seinen Kopf auf ihren Busen gelegt und versucht sie zu küssen. Trotz mehrfacher Aufforderung soll der Mann dies nicht unterlassen und die Dortmunderin immer wieder umarmt haben. Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort durch die Uniformierten gestellt werden. Der 34-Jährige wies sich mit seiner rumänischen Identitätskarte aus. Der Mann aus Halle (Saale) ist bereits mehrfach wegen sexueller Belästigung polizeilich in Erscheinung getreten. Äußern wollte sich der alkoholisierte Rumäne zu den Vorwürfen nicht.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung ein.

