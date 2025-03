Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hinter Gittern - Bundespolizei nimmt Diebe in Köln fest

Köln (ots)

Am vergangenen Wochenende (01. bis 02. März) ging der Bundespolizei nicht nur ein Straftäter ins Netz. Insgesamt drei Taschen- und Handgepäcksdiebe konnten unmittelbar nach ihren Taten gestellt und festgenommen werden.

Samstag, 01. März:

Gegen 13:00 Uhr soll ein 27-jähriger Algerier Ware im Gesamtwert von fast 400 Euro aus einer Parfümerie im Kölner Hauptbahnhof entwendet haben. Zur Identitätsfeststellung führten die Beamten ihn der Dienststelle zu. Hier offenbarte sich, dass sowohl die Staatsanwaltschaften Gießen, Wetzlar sowie Dortmund (Zweigstelle Hamm) wegen Diebstahls nach dem Aufenthaltsort des Mannes suchen ließen. Weiterhin fahndete das Amtsgericht Darmstadt wegen Erschleichens von Leistungen nach ihm. Da der Polizeibekannte weder einen Wohnsitz, noch einen gültigen Aufenthaltsstatus in der Bundesrepublik Deutschland nachweisen konnte, nahmen die Einsatzkräfte den Mann fest. Er muss sich wegen des Diebstahls sowie des unerlaubten Aufenthalts vor Gericht verantworten.

Nur knapp eine halbe Stunde später entwendete ein 30-jähriger Algerier im fahrenden ICE 14 den Koffer eines 33-jährigen Deutschen. Der Geschädigte konnte seinen Koffer orten und Einsatzkräften der Bundespolizei somit Hinweise zum genauen Aufenthaltsort mitteilen. So gelang es den Beamten, den Beschuldigten mitsamt des Stehlguts am Kölner Hauptbahnhof zu stellen. Doch nicht nur das: Unmittelbar vor dem Antreffen hatte der Algerier einen weiteren Gepäckdiebstahl begangen. Auch hier war die geschädigte Person bekannt, sodass beiden Männern ihr Eigentum im Gesamtwert von über 600 Euro noch vor Ort zurückgegeben werden konnte. Die Polizisten nahmen den Wohnungslosen fest. Er musste sich wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls in zwei Fällen vor einer Richterin oder einem Richter verantworten.

Sonntag, 02. März :

Gegen 19:00 Uhr trafen Bundespolizisten eine 38-jährige Deutsche an, nachdem sie Ware im Gesamtwert von über 600 Euro aus einer Parfümerie des Kölner Hauptbahnhofs entwendet hatte. Da ein Mitarbeiter der Filiale die Frau aus vorangegangen Sachverhalten wiedererkannt hatte, führten die Einsatzkräfte sie zur Durchführung weiterer strafprozessualer Maßnahmen der Dienststelle zu. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Polizeibekannte bereits am 12. Januar sowie am 05. Februar in derselben Filiale Waren im Wert von über 500 Euro und 700 Euro entwendet hatte. Zudem ließ die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach, ebenfalls wegen Diebstahls, nach der Dame fahnden. Die Beamten nahmen die Wohnungslose fest und führten sie dem Polizeigewahrsam zu. Ihre Vorführung vor Gericht erwartet sie am heutigen Tage.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell