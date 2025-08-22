Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Steinhausen

Drei zerstörte Pkw und zwei schwer verletzte Personen sind die Bilanz eines Unfalls am Freitagnachmittag bei Steinhausen.

Ulm (ots)

Am Freitagnachmittag ereignete sich bei Steinhausen ein schwerer Verkehrsunfall. Kurz nach 16.00 Uhr wollte die Fahrerin eines älteren VW-Campingbusses von der Landesstraße L 284 nach Steinhausen einbiegen.

Hierbei übersah sie einen aus Richtung Ingoldingen entgegenkommenden und vorrangberechtigten Mercedes SLK.

Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Der Mercedes wurde hierbei zudem gegen einen in der Barockstraße wartenden BMW Z3 gedrückt.

Der VW-Bus wurde durch den Aufprall ca. 10 m weit zurück geschleudert und kam fast entgegen seiner ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen. Der Camperbus traf in diesem Moment noch einen auf dem Abbiegestreifen stehenden VW Caddy. Der VW Caddy wurde leicht beschädigt, der Fahrer blieb unverletzt.

Die 80-Jährige Lenkerin wurde in ihrem VW-Bus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie per mit dem Rettungshubschrauber in eine Ulmer Klink geflogen.

Der 48-Jährige Fahrer des Mercedes SLK zog sich ebenfalls schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Der 69 Jahre alte Fahrer des BMW Z3 wurde nicht verletzt.

Aufgrund der massiven Unfallschäden sind der VW-Bus, der Mercedes SLK und der BMW Z3 vermutlich nicht mehr zu reparieren, die Gesamtschäden dürften sich auf etwa 50.000 Euro belaufen.

