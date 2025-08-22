Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach/B10 - Verkehrsunsicheres und überladenes Fahrzeug

Am Donnerstag zog die Polizei einen Klein-Lkw auf der B10 bei Salach aus dem Verkehr.

Der Citroen Jumper war gegen 15.30 Uhr auf der B10 in Richtung Stuttgart unterwegs. Zwischen den Anschlusstellen Salach und Eislingen fiel der 3,5 Tonner bei einer routinemäßigen Kontrolle auf und die Polizisten nahmen Fahrer und Fahrzeug genauer unter die Lupe. Dabei entdeckten die Beamten Mängel am Transporter. So war die Windschutzscheibe auf rund ein Meter Länge gerissen. Zudem leuchtete die Kontrollleuchte für das Motormanagement auf. Dadurch war die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben. Der Klein-Lkw wurde deshalb einem Sachverständigen in Geislingen vorgeführt. Der begutachtete das Fahrzeug und stufte dieses wegen erheblichen Mängeln als verkehrsunsicher ein. Des Weiteren befanden sich auf der Ladefläche und Montagematerialen für den Bau von PV-Anlagen. Die Gegenstände waren so schwer, dass der 3,5 Tonner Klein-Lkw um rund 660 kg bzw. 23 Prozent überladen war. Die Fahrt war deshalb für den 33-Jährigen beendet. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu. Auch musste er für die Kosten des Sachverständigen aufkommen.

Hinweis der Polizei: Ein technisch einwandfreies Fahrzeug dient der Sicherheit Aller. Lassen Sie technische Einrichtungen regelmäßig durch Fachpersonal in Werkstätten prüfen. Auftretende Mängel müssen sofort repariert werden. Warten Sie nicht bis zur nächsten Hauptuntersuchung. Überprüfen Sie regelmäßig ihr Fahrzeug.

