Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erolzheim - Von Fahrrad gestürzt

Am Donnerstag erlitt eine Radfahrerin bei einem Unfall in Erolzheim Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 8.15 Uhr war eine 18-Jährige mit ihrem Fahrrad in der Erolzheimer Straße unterwegs. Wie der Radlerin später der Polizei berichtete, versuchte sie auf der abschüssigen Straße zu bremsen. Aber die Bremsen versagten wohl. Die junge Frau kam nach rechts und prallte gegen eine Mauer. In der weiteren Folge landete die Radfahrerin im Zaun und zog sich dabei Verletzungen zu. Da diese zunächst doch schwerwiegender waren, verständigte sie einen Rettungsdienst. Der brachte die 18-Jährige in eine Klinik. Noch am selben Tag konnte sie das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die Polizei Ochsenhausen nahm den Unfall auf und ermittelt nun den genauen Unfallhergang.

Überprüfen Sie vor Fahrtantritt den technischen Zustand ihres Fahrrades. Reifen und Bremsen sollten auch auf richtigen Luftdruck und Funktionsfähigkeit überprüft werden. Dadurch vermeiden Sie böse Überraschungen während der Fahrt.

++++1636503

Bernd Kurz, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell