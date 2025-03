Polizei Düren

POL-DN: Betrunken im Pkw eingeschlafen

Langerwehe Düren (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (29.03.2025 gegen 02:35 Uhr) wurde die Polizei von einer Zeugin auf einen Pkw aufmerksam gemacht, welcher seit geraumer Zeit vor einer Ampel stehen würde. So konnten die Beamten das Fahrzeug zwischen Düren und Langerwehe auf der B264 in Höhe der Ortslage D'horn tatsächlich antreffen. Der Motor lief und der Fahrzeugführer schlief offensichtlich. Erst nach mehrfachem, erheblichem Klopfen wurde dieser wach und konnte seine Fahrzeugtür öffnen. Hierbei bemerkten die Beamten sogleich einen erheblichen Alkoholgeruch aus dem Inneren des PKW. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätige den Verdacht der Polizisten auf eine Alkoholisierung beim 45-jährigen Fahrzeugführer. Diesem wurde anschließend in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die weitere Sachbearbeitung hat das Dürener Verkehrskommissariat übernommen. Hier wird insbesondere zu klären sein, ob der Schlaf an reichlich ungeeigneter Örtlichkeit sein Ursache in der Alkoholisierung hatte. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf "Trunkenheit im Verkehr".

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell